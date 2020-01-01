13:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Пассажиры рейса Бишкек — Новосибирск встретили Новый год в терминале аэропорта

Пассажиры рейса S7 5542, следующего из Бишкека в Новосибирск, встретили Новый год в терминале аэропорта «Манас». Об этом 24.kg рассказали они сами.

Вместо запланированного вылета в 17.55 31 декабря 2019 года борт вылетел в 6.25 1 января 2020-го. Пассажиров не выпускали из стерильной зоны все это время. В итоге люди вынуждены были провести 12 часов в зоне вылета.

«В 21.00 сотрудники аэропорта — таможенники, пограничники — вышли из терминала и отправились, видимо, Новый год отмечать. А мы остались — не выйти, ничего. У многих маленькие дети. Безобразие просто! Спасибо авиакомпании — обеспечили горячим питанием, чаем, сэндвичи дали. Заботились как могли», — рассказала одна из пассажирок.

Она добавила, что сама и еще несколько человек обращались к работникам «Манаса» с просьбой разрешить им уехать, поскольку они граждане Кыргызстана. Но им отказали без объяснения причин.

Официальный представитель аэропорта «Манас» Алия Курбанова заявила 24.kg, что за пассажиров частной авиакомпании администрация аэропорта ответственности не несет. «Пусть свои претензии адресуют менеджменту компании-перевозчика. Мы тут ни при чем. Как только пассажир попадает в стерильную зону, он становится объектом заботы авиакомпании. Если руководство приняло решение из-за тумана отложить рейс и не выпускать людей, это их компетенция», — пояснила она.

Однако прождавшие 12 часов в терминале аэропорта пассажиры отметили, что обращались к представителям авиакомпании, которые сообщили, что выпустить людей отказались именно сотрудники таможни в аэропорту.

«К самой авиакомпании претензий нет. Их представители все время были с нами. А вот работники аэропорта ни разу к нам не вышли, ничего не сказали. Более того, все в зоне вылета было закрыто: ни один магазин не работал. А ведь многие были с детьми. Что за отношение?» — возмутились пассажиры.
Ссылка:
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент с прокурором Баткена. В аэропорту «Манас» прокомментировали скандал
Задержка рейса Бишкек — Москва. После жалоб в зале вылетов стало теплее
Рейс Бишкек — Москва задержан. Пассажиры ждут вылета в неотапливаемом зале
Вывод $5 миллионов из «Манаса». Мирлан Бегалиев пошел на сделку со следствием
В аэропорту «Манас» опровергли информацию об увольнении 30 сотрудников
Из аэропорта «Манас» вывели $5 миллионов. Возбуждено уголовное дело
В Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в Германии
В международном аэропорту «Манас» задержан рейс авиакомпании Avia Traffic
В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
Популярные новости
Елка в&nbsp;центре Базар-Коргона за&nbsp;112 тысяч сомов возмутила пользователей соцсетей Елка в центре Базар-Коргона за 112 тысяч сомов возмутила пользователей соцсетей
Чудаки парковки. Водитель стоящего на&nbsp;обочине такси не&nbsp;хотел пропускать автобус Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не хотел пропускать автобус
Упавшая с&nbsp;неба рыба пробила лобовое стекло Lexus Упавшая с неба рыба пробила лобовое стекло Lexus
Мгновения жизни. Игры снега и&nbsp;льда и&nbsp;&laquo;золотые&raquo; горы Мгновения жизни. Игры снега и льда и «золотые» горы
Бизнес
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
1 января, среда
13:09
2020-й — Год развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей 2020-й — Год развития регионов, цифровизации страны и п...
13:00
В январе 2020 года будет теплее, чем обычно
12:23
Пассажиры рейса Бишкек — Новосибирск встретили Новый год в терминале аэропорта
12:00
Гороскоп. Что советуют звезды Сооронбаю Жээнбекову, чтобы 2020 год был удачным
11:00
Послепраздничный бодун. Как бороться с похмельем по-кыргызски