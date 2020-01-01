Пассажиры рейса S7 5542, следующего из Бишкека в Новосибирск, встретили Новый год в терминале аэропорта «Манас». Об этом 24.kg рассказали они сами.

Вместо запланированного вылета в 17.55 31 декабря 2019 года борт вылетел в 6.25 1 января 2020-го. Пассажиров не выпускали из стерильной зоны все это время. В итоге люди вынуждены были провести 12 часов в зоне вылета.

«В 21.00 сотрудники аэропорта — таможенники, пограничники — вышли из терминала и отправились, видимо, Новый год отмечать. А мы остались — не выйти, ничего. У многих маленькие дети. Безобразие просто! Спасибо авиакомпании — обеспечили горячим питанием, чаем, сэндвичи дали. Заботились как могли», — рассказала одна из пассажирок.

Она добавила, что сама и еще несколько человек обращались к работникам «Манаса» с просьбой разрешить им уехать, поскольку они граждане Кыргызстана. Но им отказали без объяснения причин.

Официальный представитель аэропорта «Манас» Алия Курбанова заявила 24.kg, что за пассажиров частной авиакомпании администрация аэропорта ответственности не несет. «Пусть свои претензии адресуют менеджменту компании-перевозчика. Мы тут ни при чем. Как только пассажир попадает в стерильную зону, он становится объектом заботы авиакомпании. Если руководство приняло решение из-за тумана отложить рейс и не выпускать людей, это их компетенция», — пояснила она.

Однако прождавшие 12 часов в терминале аэропорта пассажиры отметили, что обращались к представителям авиакомпании, которые сообщили, что выпустить людей отказались именно сотрудники таможни в аэропорту.

«К самой авиакомпании претензий нет. Их представители все время были с нами. А вот работники аэропорта ни разу к нам не вышли, ничего не сказали. Более того, все в зоне вылета было закрыто: ни один магазин не работал. А ведь многие были с детьми. Что за отношение?» — возмутились пассажиры.