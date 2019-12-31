16:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за машин на зебре стало опасно переходить дорогу

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водители продолжают оставлять машины на разметке пешеходного перехода. Автомобили закрывают обзор для едущих.

24.kg
Фото 24.kg. Чудаки парковки

Зебра на улице Тыныстанова почти всегда занята автомобилями. Фото сделаны в разные дни.

На пешеходном переходе на бульваре Эркиндик стояла Toyota Sienna (08KG880ADW). «Из-за снега на зебре и так сложно перейти дорогу, еще и машины приходится обходить», — написал читатель.

«Ставят так свои машины, что не пройти», — написал читатель 24.kg, снявший на видео нарушителя на улице Линейной.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не хотел пропускать автобус
Чудаки парковки. Чтобы обойти машину на тротуаре, приходится прыгать через арык
Депутаты БГК поспорили, но отложили вопрос о платных парковках в Бишкеке
Чудаки парковки. Некоторые водители не видят разметку пешеходного перехода
Чудаки парковки. В Бишкеке тротуары превращаются в стоянки
Чудаки парковки. Некоторые думают, что машины оставлять можно прямо на дороге
Чудаки парковки. Водители оставляют машины на местах для инвалидов
Чудаки парковки. Бишкекчане просят убрать такси с остановок
Чудаки парковки. На улице Токомбаева закрыли стоянку, машины теперь на газоне
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Елка в&nbsp;центре Базар-Коргона за&nbsp;112 тысяч сомов возмутила пользователей соцсетей Елка в центре Базар-Коргона за 112 тысяч сомов возмутила пользователей соцсетей
Чудаки парковки. Водитель стоящего на&nbsp;обочине такси не&nbsp;хотел пропускать автобус Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не хотел пропускать автобус
Упавшая с&nbsp;неба рыба пробила лобовое стекло Lexus Упавшая с неба рыба пробила лобовое стекло Lexus
Бизнес
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
MegaCom в&nbsp;очередной раз подтвердил нацеленность на&nbsp;качество MegaCom в очередной раз подтвердил нацеленность на качество
31 декабря, вторник
16:00
Чудаки парковки. Из-за машин на зебре стало опасно переходить дорогу Чудаки парковки. Из-за машин на зебре стало опасно пере...
15:26
Дело Атамбаева. Старшему сыну бывшего президента не дают свидания с отцом
15:05
В новогодние праздники все ЦСМ Бишкека будут работать в штатном режиме
14:44
В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
14:23
В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до трех часов ночи