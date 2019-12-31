Чудаки парковки. Из-за машин на зебре стало опасно переходить дорогу

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водители продолжают оставлять машины на разметке пешеходного перехода. Автомобили закрывают обзор для едущих.

Фото 24.kg. Чудаки парковки

Зебра на улице Тыныстанова почти всегда занята автомобилями. Фото сделаны в разные дни.

На пешеходном переходе на бульваре Эркиндик стояла Toyota Sienna (08KG880ADW). «Из-за снега на зебре и так сложно перейти дорогу, еще и машины приходится обходить», — написал читатель.

«Ставят так свои машины, что не пройти», — написал читатель 24.kg, снявший на видео нарушителя на улице Линейной.

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