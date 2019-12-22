Чудаки парковки. Некоторые водители не видят разметку пешеходного перехода

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

Некоторые автолюбители не видят разметку пешеходного перехода и оставляют на ней свои машины. Это авто стояло на зебре на улице Тыныстанова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Таксист стоял на пешеходе на улице Тыныстанова. Правда, по словам автора фотографии, после замечания с него съехал.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Читатель 24.kg из Оша прислал чудаков парковки южной столицы. Они были и на пешеходных переходах, и на остановках общественного транспотра, и на тротуаре.

На остановке в районе перекрестка улиц Суеркулова и Юнусалиева стояла легковушка с госномером МВД Кыргызстана.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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