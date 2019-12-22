Чудаки парковки. Некоторые водители не видят разметку пешеходного перехода

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.
Некоторые автолюбители не видят разметку пешеходного перехода и оставляют на ней свои машины. Это авто стояло на зебре на улице Тыныстанова.
Таксист стоял на пешеходе на улице Тыныстанова. Правда, по словам автора фотографии, после замечания с него съехал.
Читатель 24.kg из Оша прислал чудаков парковки южной столицы. Они были и на пешеходных переходах, и на остановках общественного транспотра, и на тротуаре.
На остановке в районе перекрестка улиц Суеркулова и Юнусалиева стояла легковушка с госномером МВД Кыргызстана.
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