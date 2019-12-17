Вы там друг друга видите? Видео смога прислал читатель

«Все черное!» — видео смога над Бишкеком в 24.kg прислал читатель.

По словам автора, видео сняли сегодня в 14.30. Он отметил, что видит только трубы ТЭЦ.

«Вы там друг друга хотя бы видите? Не задохнулись? Все живы-здоровы?» — интересуется за кадром автор.

Отметим, что утром датчики, замеряющие содержание мелких частиц РМ 2.5 в воздухе, установленные экологическим движением «МувГрин», зафиксировали в районе «Ак-Ордо» 12-кратное превышение суточной предельно допустимой концентрации этих частиц.

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