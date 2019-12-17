18:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Вы там друг друга видите? Видео смога прислал читатель

«Все черное!» — видео смога над Бишкеком в 24.kg прислал читатель.

По словам автора, видео сняли сегодня в 14.30. Он отметил, что видит только трубы ТЭЦ.

«Вы там друг друга хотя бы видите? Не задохнулись? Все живы-здоровы?» — интересуется за кадром автор.

Отметим, что утром датчики, замеряющие содержание мелких частиц РМ 2.5 в воздухе, установленные экологическим движением «МувГрин», зафиксировали в районе «Ак-Ордо» 12-кратное превышение суточной предельно допустимой концентрации этих частиц.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

Ссылка:
просмотров: 762
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 12 раз
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в восемь раз
Монитор качества воздуха посольства США зарегистрирован Кыргызстандартом
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в шесть раз
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха. В некоторых районах Бишкека уровень превышен почти в 4 раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного понизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень сохраняется в «Ак-Орго»
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Самый высокий уровень в жилмассиве «Ак-Орго»
Популярные новости
Мгновения жизни. Горы под крылом и&nbsp;ущелье Чичкан Мгновения жизни. Горы под крылом и ущелье Чичкан
Чудаки парковки. Некоторые думают, что машины оставлять можно прямо на&nbsp;дороге Чудаки парковки. Некоторые думают, что машины оставлять можно прямо на дороге
Невозможно пройти. В&nbsp;Бишкеке кафе заняло тротуар Невозможно пройти. В Бишкеке кафе заняло тротуар
Скамейку сломали в&nbsp;Театральном сквере в&nbsp;Бишкеке Скамейку сломали в Театральном сквере в Бишкеке
Бизнес
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на&nbsp;срочные траты Как работает револьверная карта: всегда доступные деньги на срочные траты
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;2019-м девятый год подряд признан банком &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане «Оптима Банк» в 2019-м девятый год подряд признан банком № 1 в Кыргызстане
17 декабря, вторник
18:02
Кыргызстанца обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в Санкт-Петербурге Кыргызстанца обвинили в изнасиловании несовершеннолетне...
17:55
Дело Атамбаева. Кыяса Смаилова перевели из СИЗО в ИВС ГУВД Бишкека
17:51
Подлога не было. Тынчтык Шайназаров оспаривает заявление Клары Сооронкуловой
17:36
За новогодними подарками — в MegaStore!
17:28
В городе Ош из больницы сбежал подозреваемый в разбойном нападении