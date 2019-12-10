Жители дома на улице Шакирова города Ош жалуются на плохое отопление

Жители дома № 271 на улице Шакирова Оша жалуются на плохое отопление. Они написали обращение к премьер-министру КР Мухаммедкалыю Абылгазиеву и мэру южной столицы Таалайбеку Сарыбашову.

По их словам, проблемы с отоплением начались в 2012 году, когда были подключены к системе отопления их многоквартирного дома частная клиника и пятиэтажка.

«Все наши обоснованные требования о необходимости строительства отдельного надземного теплопровода к новым объектам в целях уменьшения нагрузки на нашу систему отопления

попросту игнорируются», — написали жители.