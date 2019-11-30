Жители Бишкека возмутились отключениями газа в морозы

Жительница Бишкека пожаловалась, что их район регулярно отключают от газа именно в холода.

«Каждый год одно и то же, отключают газ. Именно тогда, когда на улице -10 градусов. Дом на газовом отоплении. Альтернативы другой нет. Ближе к вечеру и с электричеством будут проблемы, потому что это происходит ежегодно. Это район турбазы», — написала женщина.

Ранее сообщалось, что в северной части Бишкека в связи с ремонтом сетей отключили подачу газа с 30 ноября по 4 декабря.

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