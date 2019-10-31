20:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Глава села Александровка отрицает, что продавал грунт сельчанам

Александровский айыл окмоту не контролирует работу по вывозу грунта. Об этом 24.kg сообщил глава села Ибрагим Баги.

Ранее жители села пожаловались на то, что глава айыл окмоту и депутаты местного кенеша продают грунт, который образовался во время ремонтных работ на трассе Бишкек — Кара-Балта. Однако сам Ибрагим Баги отрицает этот факт.

«Никакой финансовой заинтересованности у меня нет и не было. По аналогичным заявлениям были проведены проверки со стороны соответствующих правоохранительных органов», — подчеркнул глава айыл окмоту.

Он рассказал, что при реконструкции автодороги Бишкек — Ош на участке в селе Александровка заранее определены места для складирования каких-либо материалов, отходов, отвалов, стоянки спецтехники. Они установлены Александровским айыльным аймаком по согласованию с заинтересованными сторонами, в том числе и с подрядчиками, которые проводят работу по реконструкции автодороги. Эти территории подходят по требованиям и условиям всех заинтересованных сторон, в том числе и по санитарно-экологическим и другим требованиям и нормам, близостью расположения и доступностью.

«Место, о котором сообщили жители села, находится на территории Александровского айыл окмоту и вплотную граничит с Садовским айыл окмоту. Это одна из территорий для складирования отходов и грунта. Сюда завезены грунт и отходы, которые непригодны для вторичного использования при ремонте автодороги Бишкек — Ош. Ранее были обращения граждан о необходимости засыпки частной территории, участков под строительство, подъездных путей. Но в айыл окмоту нет специальной техники и других возможностей. Поэтому, возможно, земля вывозилась желающими своими силами и техникой», — заключил Ибрагим Баги.
Ссылка:
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Руководство Александровки ответило, почему на улицах села мусор
Выборы в Московском районе едва не закончились межнациональным столкновением
В Александровке прошли безальтернативные выборы главы айыл окмоту
Популярные новости
Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и&nbsp;заснеженный Ала-Бель Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и заснеженный Ала-Бель
Брошенные авто находят на&nbsp;улицах бишкекчане. Почему их&nbsp;не&nbsp;убирают? Брошенные авто находят на улицах бишкекчане. Почему их не убирают?
Carcheck. В&nbsp;Кыргызстане ездит авто с&nbsp;рулем посередине Carcheck. В Кыргызстане ездит авто с рулем посередине
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Глава села Александровка продает грунт Дорога Бишкек — Кара-Балта. Глава села Александровка продает грунт
Бизнес
Развитие IT-сообщества и&nbsp;госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и&nbsp;оператора&nbsp;О! Развитие IT-сообщества и госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и оператора О!
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
Экскурсия в&nbsp;MegaCom для слушателей Высшей политической школы Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан-Ош&raquo; Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
31 октября, четверг
20:44
«Богатый ребенок» и «Заговор богатых». Какие еще книги хочет закупить мэрия «Богатый ребенок» и «Заговор богатых». Какие еще книги...
20:24
Глава села Александровка отрицает, что продавал грунт сельчанам
20:13
Туркбай уулу Мирлан, Адылбек уулу Эркин. Кто еще выиграл чемпионат КР по боксу
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:44
Определились топ-10 команд хакатона SanaripThon, прошедшего в Бишкеке