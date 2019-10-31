Глава села Александровка отрицает, что продавал грунт сельчанам

Александровский айыл окмоту не контролирует работу по вывозу грунта. Об этом 24.kg сообщил глава села Ибрагим Баги.

Ранее жители села пожаловались на то, что глава айыл окмоту и депутаты местного кенеша продают грунт, который образовался во время ремонтных работ на трассе Бишкек — Кара-Балта. Однако сам Ибрагим Баги отрицает этот факт.

«Никакой финансовой заинтересованности у меня нет и не было. По аналогичным заявлениям были проведены проверки со стороны соответствующих правоохранительных органов», — подчеркнул глава айыл окмоту.

Он рассказал, что при реконструкции автодороги Бишкек — Ош на участке в селе Александровка заранее определены места для складирования каких-либо материалов, отходов, отвалов, стоянки спецтехники. Они установлены Александровским айыльным аймаком по согласованию с заинтересованными сторонами, в том числе и с подрядчиками, которые проводят работу по реконструкции автодороги. Эти территории подходят по требованиям и условиям всех заинтересованных сторон, в том числе и по санитарно-экологическим и другим требованиям и нормам, близостью расположения и доступностью.

«Место, о котором сообщили жители села, находится на территории Александровского айыл окмоту и вплотную граничит с Садовским айыл окмоту. Это одна из территорий для складирования отходов и грунта. Сюда завезены грунт и отходы, которые непригодны для вторичного использования при ремонте автодороги Бишкек — Ош. Ранее были обращения граждан о необходимости засыпки частной территории, участков под строительство, подъездных путей. Но в айыл окмоту нет специальной техники и других возможностей. Поэтому, возможно, земля вывозилась желающими своими силами и техникой», — заключил Ибрагим Баги.