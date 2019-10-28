Строительная компания перекрыла тротуар. Пешеходы вынуждены идти по дороге

Строительная компания перекрыла тротуар на улице Тыныстанова. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, напротив находится школа-гимназия № 24, за строительной площадкой — Министерство труда и социального развития.

«Компания вместо того, чтобы построить защитные сооружения над пешеходной аллеей, просто перекрыла ее. Пешеходы, видимо, должны обходить по проезжей части», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.