В Караколе просят нанести разметку на пешеходном перекрестке

В Караколе просят нанести разметку и установить знак пешеходного перехода. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, здесь в прошлом году насмерть сбили ребенка.

«После трагедии установили «лежачего полицейского», но на самом перекрестке нет ни зебры, ни дорожного знака. Машины не пропускают пешеходов. Какой тогда смысл в установке «лежачего полицейского»?» — отметил читатель.

Он добавил, что рядом с перекрестком расположены школа и училище.

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