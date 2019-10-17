Когда власти не реагируют. Жители Джалал-Абада начали сбор средств на светофор

Жители улицы Пушкина в Джалал-Абаде начали сбор средств на установку светофора на одном из самых опасных участков дорожного движения города. Об этом 24.kg сообщили работники областной клинической больницы.
«Аварийные ситуации происходят каждую минуту. Если кто-нибудь хочет увидеть картину, может приехать с камерой и зафиксировать сотню страшных нарушений в час. Тысячи людей ежедневно подвергаются риску попасть под колеса», — написали жители города.
Ранее жители Джалал-Абада просили правительство взять под контроль ремонт улицы Пушкина, но тоже безрезультатно. «Муниципалитет обещал навести порядок на улице до конца сентября, мы этого не видим. Просим аппараты президента и правительства республики взять вопрос под контроль», — писали жители.
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