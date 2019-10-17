Когда власти не реагируют. Жители Джалал-Абада начали сбор средств на светофор

Жители улицы Пушкина в Джалал-Абаде начали сбор средств на установку светофора на одном из самых опасных участков дорожного движения города. Об этом 24.kg сообщили работники областной клинической больницы.

Неоднократные просьбы населения установить светофор на опасном участке не дали результата. Местные власти не реагируют.