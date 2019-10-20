Чудаки парковки. Машины выезжают на встречку, чтобы объехать нарушителей

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

На «чудаков» жалуются не только пешеходы, но и водители.

«Парковка на проезжей части дороги. Проезжающие авто вынуждены были выезжать на встречную полосу», — написал автолюбитель. Снимок сделан на улице Раззакова.

Эта машина стояла посреди дороги.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водитель припарковался прямо на автобусной остановке в 6-м микрорайоне столицы. Мешает и водителям общественного транспорта, и пассажирам.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки На перекресток проспекта Чуй и улицы Исанова жалуются постоянно. Здесь под запрещающим знаком стоят автомобили и затрудняют движение.

Под запрещающим знаком оставил авто и этот водитель. Читатель предположил, что, судя по госномеру, он является сотрудником МВД. На замечания отреагировал агрессивно.

«Просто беспредельно поставил свой бусик. Людям пришлось обходить его», — прокомментировал видео бишкекчанин.

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