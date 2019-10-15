Жители села Ленинского жалуются на отсутствие воды

В селе Ленинском Аламединского района уже четыре дня нет воды. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Ни умыться, ничего сделать невозможно. Все воду покупают в магазинах. Жителям говорят, что якобы произошла авария. Но когда вода появится в домах, не говорят. В айыл окмоту разводят руками, отвечая: «Ну а что мы сделаем», — сообщила она.

По ее словам, проблемы с водой были и летом: ее то давали, то отключали.

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