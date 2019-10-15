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Сюжет: Безопасный город

«Безопасный город». Водители вынуждены нарушать ПДД из-за припаркованных машин

На перекрестке улицы Алыкулова и проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке из-за припаркованных автомобилей возле магазина «Народный» водителям приходится нарушать Правила дорожного движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Чтобы объехать стоящие машины, автолюбители наезжают на разделительную линию, что и фиксирует камера «Безопасного города».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД

В рамках реализации второго этапа проекта «Безопасный город» камеры фото- и видеофиксации появятся еще на 44 перекрестках столицы. 

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