«Безопасный город». Водители вынуждены нарушать ПДД из-за припаркованных машин

На перекрестке улицы Алыкулова и проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке из-за припаркованных автомобилей возле магазина «Народный» водителям приходится нарушать Правила дорожного движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Чтобы объехать стоящие машины, автолюбители наезжают на разделительную линию, что и фиксирует камера «Безопасного города».

Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД

В рамках реализации второго этапа проекта «Безопасный город» камеры фото- и видеофиксации появятся еще на 44 перекрестках столицы.

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