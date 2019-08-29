Восемь месяцев жители села Караван лишены доступа к питьевой воде

В селе Караван с начала года у жителей отсутствует питьевая вода. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, местные власти не реагируют на проблему.

«Мы неоднократно обращались в мэрию Кызыл-Кии, однако никакой реакции. Даже в месяц Рамазан не было воды», — рассказал он.

Читатель добавил, что недавно вода появилась, но «в смехотворном объеме».

Отметим, это не первая жалоба местных жителей на работу Водоканала в Кызыл-Кие.

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