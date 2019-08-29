09:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Восемь месяцев жители села Караван лишены доступа к питьевой воде

В селе Караван с начала года у жителей отсутствует питьевая вода. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, местные власти не реагируют на проблему.

«Мы неоднократно обращались в мэрию Кызыл-Кии, однако никакой реакции. Даже в месяц Рамазан не было воды», — рассказал он.

Читатель добавил, что недавно вода появилась, но «в смехотворном объеме».

Отметим, это не первая жалоба местных жителей на работу Водоканала в Кызыл-Кие.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
На грязную водопроводную воду жалуются жители села Кызыл-Суу
Грязная вода течет из кранов жителей Каракола
На Иссык-Куле перестали работать сразу три источника минеральной воды
На границе изменили русло реки Чу? В департаменте водного хозяйства выяснят
В новостройке «Сары-Озон» две недели нет воды
Жители микрорайона «Улан-2» жалуются на отсутствие холодной воды
В некоторых районах Бишкека завтра не будет воды
Вода в Бишкеке чистая. Ее можно пить из-под крана без опаски
Кыргызстан вошел в список стран, где опасно пить воду из-под крана
Куда обращаться в Бишкеке, если на водопроводе произошла авария
Популярные новости
На&nbsp;хаос на&nbsp;улице Токтогула в&nbsp;Бишкеке жалуются и&nbsp;водители, и&nbsp;пешеходы На хаос на улице Токтогула в Бишкеке жалуются и водители, и пешеходы
Чудаки парковки. Возле Западного автовокзала водитель бросил авто на&nbsp;проезде Чудаки парковки. Возле Западного автовокзала водитель бросил авто на проезде
Бишкекчане возмущены рекламным объявлением на&nbsp;бульваре Эркиндик Бишкекчане возмущены рекламным объявлением на бульваре Эркиндик
Мгновения жизни. Пойманное солнце и&nbsp;водопад в&nbsp;Белогорке Мгновения жизни. Пойманное солнце и водопад в Белогорке
Бизнес
Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по&nbsp;кок-бору Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по кок-бору
Эковолонтеры собрали более 1&nbsp;тонны мусора Эковолонтеры собрали более 1 тонны мусора
На&nbsp;месторождении Таш-Булак все в&nbsp;норме. Никаких отрицательных изменений нет! На месторождении Таш-Булак все в норме. Никаких отрицательных изменений нет!
5&nbsp;камер в&nbsp;смартфоне! Honor 20&nbsp;и&nbsp;его PRO-версия уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store 5 камер в смартфоне! Honor 20 и его PRO-версия уже в продаже в O!Store