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Мусор в Каракольском национальном парке убрали. Его деятельность проверят

Глава Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) Абдыкалык Рустамов поручил директору департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Алмазу Мусаеву принять срочные меры по уборке территории Государственного природного парка «Каракол» и подготовить приказ о проведении проверки деятельности парка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАООСиЛХ.

Отметим, такая реакция последовала после публикации 24.kg «Каракольский национальный парк утопает в мусоре. Туристы в шоке». Мусор в парке убрали.

В ГАООСиЛХ сообщили, что по всей территории парка установлены мусорные контейнеры и таблички на государственном и официальном языках, которые призывают посетителей и отдыхающих к чистоте.

«К сожалению, несмотря на это, отдельные граждане бросают отходы куда попало. Каждому сотруднику приходится обслуживать в среднем 6,5 тысячи гектаров земли. Сотрудники лесной охраны еженедельно убирают всю территорию парка и, согласно договору с коммунальным хозяйством «Тазалык» Каракола, своевременно вывозятся мусор», — отметили в пресс-службе.

В ГАООСиЛХ напомнили, что информацию о нарушениях природоохранного законодательства, загрязнении атмосферного воздуха и окружающей среды, экологии, незаконной вырубке деревьев, нарушениях правил охоты, браконьерстве, уничтожении животного и растительного мира можно сообщать по номеру: 0559377000.

Горячая линия WnatsApp ГАООСиЛХ работают круглосуточно.
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