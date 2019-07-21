Между городом и селом. Когда отремонтируют провал на улице Салиевой

Расслабиться городским властям читатели не дают и, несмотря на сезон отпусков и ужасную жару в Бишкеке, внимательно следят за проблемами столицы и сообщают о них. Уже не первую неделю пальму первенства держат вопросы ремонта дорог. Оно и не удивительно. Самое время для проведения этих работ. Но обрадуют обновления далеко не всех.

1 Надеяться и ждать

Именно это остается жителям улицы Салиевой, где из-за самовольного подключения к канализации провалился асфальт. Об этом читатели сообщили еще в начале марта. После публикации провал залили цементом.

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Тогда в муниципалитете сообщили, что мера эта временная, пока не заработает завод, выпускающий щебеночно-мастичный асфальтобетон. Именно его использовали при ремонте улицы в прошлом году.

Загвоздка в том, что провал произошел на части дороги, относящейся к Аламединскому району, а не Бишкеку. Граница аккурат проходит посередине.

В очередной раз в мэрии сообщают, что нарушитель должен восстановить дорожное полотно. С согласия УКС он ведет переговоры с подрядчиком.

«Вопрос рассмотрела комиссия о нарушениях, нарушитель оштрафован на три тысячи сомов, на подключении к канализации установлена заглушка. Акимиат направил письмо в Аламединскую райгосадминистрацию о принятии соответствующих мер в отношении нарушителя», — сообщили в мэрии.

2 В списке не значится

Горожане продолжают присылать в рубрику «Агент 024» фотографии разбитых улиц в надежде, что муниципалитет и райадминистрации обратят внимание на их плачевное состояние и отремонтируют.

Но в мэрии неумолимы и советуют бишкекчанам с заявками обращаться в акимиаты. Именно они формируют списки.

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Такой механизм предложили жителям микрорайона «Джал», которые пожаловались на плохое состояние тротуаров.

В пресс-службе мэрии Бишкека отметили, что данного объекта в списке 2019 года нет.

3 Воды не хватает

В жаркое время участились сообщения о засыхающих деревьях и пустых арыках. Городские власти о проблеме знают, но отмечают, что в течение трех недель в город подается воды меньше запрашиваемого объема.

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«Связано это с маловодьем и массовым поливом сельскохозяйственных культур в Чуйской области. Полив на данной территории ведется по графику, скоро вода будет поступать в полном объеме», — отметили в мэрии.

Возможно, горожанам стоит запастить бутылками и ведрами с водой, чтобы помочь не засохнуть растениям окончательно.

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