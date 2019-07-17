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Агент 024

На Иссык-Куле мужчина на джипе въехал в озеро

На Иссык-Куле мужчина на джипе въехал в озеро. Об этом 24.kg сообщили читатели. 

По их словам, неизвестный на джипе выехал на пляж, проехал 100 метров вдоль прибрежной полосы. Присутствующие там люди, знакомые водителя джипа, приветствовали его одобрительным свистом. В ролике видно номер авто. Отдыхающие просят выяснить, кому оно принадлежит, и наказать нарушителя.

Напомним, в положении о водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызстане говорится, что в прибрежной водоохранной полосе не допускаются стоянка и мойка автотранспорта и сельскохозяйственной техники. 

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