11:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Сбои в работе сайта КНУ. Абитуриенты обеспокоены непрозрачностью приема на учебу

Веб-сайт Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, где в онлайн-режиме можно следить за списком претендентов на учебу, работает со сбоями. Об этом сообщили читатели 24.kg.

По их словам, накануне целый день портал не открывался.

«Мы несколько раз звонили и в университет, и в Министерство образования и науки. Обещали, что в скором времени починят, но так до вечера и не исправили. Мы не знаем, что произошло за это время. Через сайт мы следим за участниками второго тура. Теперь уже сомневаемся, что конкурс будет прозрачным и честным», — отметили читатели.

В приемной комиссии КНУ заявили, что вчера в вузе не было электричества, а сегодня портал работает без сбоев.
Ссылка:
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Пока депутат работал в Жогорку Кенеше, его должность упразднили
Как дождь, так в КНУ протекает крыша. Жалуются студенты
Ректорат КНУ объяснил, почему выселяет преподавателей из общежития
Обращение услышали. Корпус, где учатся студенты журфака КНУ, отремонтируют
Студенты КНУ недовольны условиями обучения в вузе
Экс-министр образования Кыргызстана стал ректором КНУ имени Баласагына
Освобождена от должности ректор Кыргызского национального университета
Сотрудники КНУ просят президента Кыргызстана взять под контроль ситуацию в вузе
Нургазы Майрыков: Руководство КНУ до сих пор не вернуло деньги за турникеты
Руководство КНУ не принимает меры пожарной безопасности в общежитиях
Популярные новости
Мэрия Бишкека так и&nbsp;не&nbsp;восстановила провалившийся асфальт на&nbsp;Салиевой Мэрия Бишкека так и не восстановила провалившийся асфальт на Салиевой
В&nbsp;мэрии обещают закончить ремонт тротуара на&nbsp;Жибек Жолу на&nbsp;следующей неделе В мэрии обещают закончить ремонт тротуара на Жибек Жолу на следующей неделе
Бишкекчане жалуются на&nbsp;нерасторопность сотрудников ЦОН &#8470;&nbsp;2 Бишкекчане жалуются на нерасторопность сотрудников ЦОН № 2
В&nbsp;департаменте карантина растений рассказали, почему гибнут ели в&nbsp;Караколе В департаменте карантина растений рассказали, почему гибнут ели в Караколе
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за&nbsp;шесть месяцев 2019 года ОАО «МАМ» обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за шесть месяцев 2019 года
Будьте всегда на&nbsp;связи с&nbsp;услугой &laquo;Доверительный платеж&raquo; от&nbsp;MegaCom Будьте всегда на связи с услугой «Доверительный платеж» от MegaCom
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
74&nbsp;процента интернет-трафика в&nbsp;сети&nbsp;О! приходится на&nbsp;социальные сети 74 процента интернет-трафика в сети О! приходится на социальные сети