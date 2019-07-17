Сбои в работе сайта КНУ. Абитуриенты обеспокоены непрозрачностью приема на учебу

Веб-сайт Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, где в онлайн-режиме можно следить за списком претендентов на учебу, работает со сбоями. Об этом сообщили читатели 24.kg.

По их словам, накануне целый день портал не открывался.

«Мы несколько раз звонили и в университет, и в Министерство образования и науки. Обещали, что в скором времени починят, но так до вечера и не исправили. Мы не знаем, что произошло за это время. Через сайт мы следим за участниками второго тура. Теперь уже сомневаемся, что конкурс будет прозрачным и честным», — отметили читатели.

В приемной комиссии КНУ заявили, что вчера в вузе не было электричества, а сегодня портал работает без сбоев.