Перекресток Курманджан Датки и Жибек Жолу невозможно проехать, не нарушив ПДД

Водители в Бишкеке продолжают жаловаться на неправильную установку дорожных знаков и неудобное расположение светофоров на перекрестке. На этот раз читатели 24.kg обратили внимание, что на перекрестке улиц Курманджан Датки и Жибек Жолу невозможно повернуть налево, не нарушив Правила дорожного движения.

«Двигаясь по Жибек Жолу в сторону Курманджан Датки, при повороте налево дополнительную секцию светофора невозможно увидеть, если не нарушить стоп-линию. Светофор можно увидеть, если только прислониться к лобовому стеклу и посмотреть навех вправо. Как видно на фотографии», — написал автолюбитель.

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