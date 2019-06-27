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Агент 024

Стыдно. В национальном комплексе «Манас-Ордо» грязный туалет

В национальном комплексе «Манас-Ордо» грязный туалет. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Вход в туалет 5 сомов. За что? За эту вонь и антисанитарию? Грязная вода из леек», — написала она.

Вход в «Манас-Ордо» также платный — 45 сомов.

Культурно-туристический комплекс «Манас-Ордо» развернут вокруг гумбеза Манаса, который, согласно данным дирекции комплекса, посещают ежегодно приблизительно 120-140 тысяч туристов.

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