Стыдно. В национальном комплексе «Манас-Ордо» грязный туалет

В национальном комплексе «Манас-Ордо» грязный туалет. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Вход в туалет 5 сомов. За что? За эту вонь и антисанитарию? Грязная вода из леек», — написала она.

Вход в «Манас-Ордо» также платный — 45 сомов.

Культурно-туристический комплекс «Манас-Ордо» развернут вокруг гумбеза Манаса, который, согласно данным дирекции комплекса, посещают ежегодно приблизительно 120-140 тысяч туристов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.