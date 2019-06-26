В новостройке «Сары-Озон» две недели нет воды. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его данным, в соседних «Арча-Бешике» и селе Селекционном вода есть, а у них нет. Жители просят решить проблему как можно скорее.
Отметим, с началом поливного сезона и установлением жаркой погоды учащаются жалобы на слабый напор питьевой воды, а в некоторых новостройках и вовсе нет холодной воды. В ПЭУ «Бишкекводоканал» это объяснили тем, что жители частного сектора активно поливают огороды, приусадебные участки, заполняют бассейны.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.