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Агент 024

В новостройке «Сары-Озон» две недели нет воды

В новостройке «Сары-Озон» две недели нет воды. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, в соседних «Арча-Бешике» и селе Селекционном вода есть, а у них нет. Жители просят решить проблему как можно скорее.

Отметим, с началом поливного сезона и установлением жаркой погоды учащаются жалобы на слабый напор питьевой воды, а в некоторых новостройках и вовсе нет холодной воды. В ПЭУ «Бишкекводоканал» это объяснили тем, что жители частного сектора активно поливают огороды, приусадебные участки, заполняют бассейны.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.

 
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