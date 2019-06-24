Эквилибристы из США прошли по канату над Таймс-сквер на высоте 25-го этажа

Американские эквилибристы — брат и сестра Ник и Лияна Валленда — прошли в воскресенье вечером по тросу, натянутому между двумя небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер, в центре Нью-Йорка. Об этом сообщил ТАСС.

Канатоходцы двигались навстречу друг другу по тросу длиной 396 метров . После встречи на середине пути Ник перешагнул через присевшую Лияну, и оба продолжили движение в разные стороны.

Как уточнила телекомпания NBC, по требованию властей Нью-Йорка эквилибристы выполняли трюк со страховкой. За канатоходцами внизу наблюдали несколько тысяч человек.

Для Лияны это первый трюк с 2017 года, когда она сорвалась с троса при попытке составить пирамиду из пяти человек и получила множественные переломы. «Хождение по канату — моя страсть», — заметила эквилибристка.

Ник и Лияна Валленда — представители седьмого поколения знаменитой цирковой династии. Ник получил всемирную известность после того, как в 2012 году прошел над Ниагарским водопадом. В последний раз подобный трюк проделывался более 100 лет назад. По требованию телеканала ABC, транслировавшего выступление эквилибристов в прямом эфире, Нику в тот раз пришлось впервые в жизни согласиться исполнить трюк со страховкой.