21:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Эквилибристы из США прошли по канату над Таймс-сквер на высоте 25-го этажа

Американские эквилибристы — брат и сестра Ник и Лияна Валленда — прошли в воскресенье вечером по тросу, натянутому между двумя небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер, в центре Нью-Йорка. Об этом сообщил ТАСС.

Канатоходцы двигались навстречу друг другу по тросу длиной 396 метров. После встречи на середине пути Ник перешагнул через присевшую Лияну, и оба продолжили движение в разные стороны.

Как уточнила телекомпания NBC, по требованию властей Нью-Йорка эквилибристы выполняли трюк со страховкой. За канатоходцами внизу наблюдали несколько тысяч человек.

Для Лияны это первый трюк с 2017 года, когда она сорвалась с троса при попытке составить пирамиду из пяти человек и получила множественные переломы. «Хождение по канату — моя страсть», — заметила эквилибристка.

Ник и Лияна Валленда — представители седьмого поколения знаменитой цирковой династии. Ник получил всемирную известность после того, как в 2012 году прошел над Ниагарским водопадом. В последний раз подобный трюк проделывался более 100 лет назад. По требованию телеканала ABC, транслировавшего выступление эквилибристов в прямом эфире, Нику в тот раз пришлось впервые в жизни согласиться исполнить трюк со страховкой.

В 2013 году он прошел по тросу через Гранд-Каньон (штат Аризона), глубина которого достигает 1 тысячи 857 метров. Всего на его счету семь достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса.
Ссылка:
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
Сразу три рекорда Гиннесса в YouTube побил клип корейской группы
Лев напал на дрессировщика. Видео агрессивного хищника вызвало интерес в Сети
Пресс-конференция
Во влипли! Самые громкие скандалы 2018 года в Кыргызстане
Цирк народного артиста России Мстислава Запашного в Бишкеке. Фоторепортаж
Министр культуры обещает привести в цирк новую команду в течение 10 дней
Уволен директор Кыргызского государственного цирка Курмангазы Исанаев
Тендер на оборудование в цирке. Запашные привезли свой свет и звук
Цирк повторно объявил тендер на покупку аппаратуры. Снова с нарушениями
Директор цирка рассказал о тендере на оборудование и своем увольнении
Популярные новости
Водитель, нарушив ПДД, не&nbsp;остановился по&nbsp;требованию инспектора ГУОБДД в&nbsp;Бишкеке Водитель, нарушив ПДД, не остановился по требованию инспектора ГУОБДД в Бишкеке
Нашествие древесных клопов. Бишкекчане устали с&nbsp;ними бороться Нашествие древесных клопов. Бишкекчане устали с ними бороться
Странный дорожный знак установлен в&nbsp;Исфане Странный дорожный знак установлен в Исфане
Улицу в&nbsp;селе Калининском Чуйской области сдали в&nbsp;аренду на&nbsp;49&nbsp;лет Улицу в селе Калининском Чуйской области сдали в аренду на 49 лет
Бизнес
Mega iTV: любимые фильмы и&nbsp;сериалы в&nbsp;любое время Mega iTV: любимые фильмы и сериалы в любое время
Как легко проверить и&nbsp;выгодно оплатить штрафы ДПС? Как легко проверить и выгодно оплатить штрафы ДПС?
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличивает емкость и&nbsp;покрытие сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! увеличивает емкость и покрытие сети 4G LTE
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; получило разрешение на&nbsp;покупку акций ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; ОАО «Бакай Банк» получило разрешение на покупку акций ЗАО «БТА Банк»