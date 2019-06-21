Улицу в селе Калининском Чуйской области сдали в аренду на 49 лет

Улицу Алыбаева в селе Калининском превратили в базар. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, на улице с грузовиков продают сено. Машины блокируют заезды к домам. Местным жителям приходится ждать, чтобы заехать к себе во двор.

«Мы на протяжении трех лет боремся с этим беспределом, жалуемся во все инстанции, но нас игнорируют. В итоге прислали бумагу, что улица сдана в аренду на 49 лет. Я впервые слышу, чтобы улицы передавали в аренду», — написала она.

Читательница добавила, что заложниками ситуации стали дети, которые не могут выйти даже за ворота.

«За это время машины выкатали всю улицу, закидали все мусором», — написала она.

Напомним, 24.kg о ситуации с передачей улицы в аренду и превращением ее в место торговли сеном писало еще в 2013 году. Судя по сообщению читательницы, никаких изменений за это время не произошло.

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