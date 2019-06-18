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Агент 024

На бульваре Эркиндик нет освещения

На бульваре Эркиндик нет освещения. Об этом в группе «Черный список» в Facebook сообщила Джамиля Сулайманкулова.

По ее словам, такая ситуация продолжается уже долгое время.

«На детской площадке, где играют десятки детей, нет освещения! Родители подсвечивают площадку фонариком от сотового телефона. А если что-то случится с детьми, кто будет отвечать за это?» — написала Джамиля Сулайманкулова.

Она предположила, что надо какому-нибудь высокопоставленному гостю посетить Бишкек, чтобы мэрия предприняла действия.

В столичном муниципалитете заявили, что на бульваре продолжается укладка кабелей. После окончания работ будут установлены и фонари.

Напомним, что в апреле мэрия демонтировала исторические фонари на бульваре. Сначала там сообщили, что их отреставрируют, потом стало известно, что взамен них хотят установить новые. После возмущения общественности муниципалитет пообещал установить назад исторические тумбы фонарей. Бишкекчанка, известный кинематографист Мария Абакирова обратилась с заявлением в прокуратуру, в котором потребовала вернуть на бульвар Эркиндик исторические фонарные столбы.

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