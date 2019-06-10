Часть тротуара на улице Баялинова в Бишкеке заняла гостиница

Часть тротуара возле дома № 166а на улице Баялинова в Бишкеке заняла гостиница. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В прошлом году улицу отремонтировали. Новый асфальт, новые ирригационные сети, новые тротуары. Все отлично. Но! Идешь по ровному, широкому тротуару, и перед тобой препятствие в виде деревянных заборчиков, которые сужают тротуар на половину его ширины», — написал он.

Горожанин просит вернуть тротуар пешеходам.

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