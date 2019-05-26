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Мгновения жизни. Чичканское ущелье и безмятежный Иссык-Куль

На улице выходные, и если вы не выбрались из дома за город, то можете взглянуть на то, что творится за пределами Бишкека.

Чичканское ущелье прекрасно в любое время года и погоду — в пасмурную его красота становится более суровой. В этом еще раз убедился наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Переберемся в горы Иссык-Кульской области. Несколько фотографий там сделал Василий Павлов.

«Не могла не поделиться впечатлениями от космической красоты нашей жемчужины Кыргызстана — озера Иссык-Куль. В селе Бостери озеро поразило меня неземной красотой и космической безмятежностью. Впервые, утром после вечернего шторма, я увидела, как озеро спит. Ни одного шороха волны. Тишина и полная безмятежность...» — написала Майя Ахметова о своих фотографиях.

И немного о буднях Кыргызстана. Как справедливо заметила Динара Акынбаева, один день весны кормит всю зиму, и подкрепила это фотографией весеннего Чон-Кемина.

Фото Динары Акынбаевой. Чон-Кемин. Один день весны кормит всю зиму

На это наше маленькое путешествие завершилось. Надеемся, вам понравилось. И помните, что стать авторами нашей рубрики «Мгновения жизни» очень легко.

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