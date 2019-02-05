Учитель ушла в декрет. В районо объяснили, почему в школе не преподают предметы

Учитель русского языка и литературы в школе-гимназии № 4 города Канта ушла в декрет. Администрация учебного заведения ищет педагога. В районном отделе образования Иссык-Атинского района отреагировали на сообщение читателей, что в 6-х классах не проводят уроки.

При этом, по данным районо, при утверждении тарификации учителей на 2018-2019 годы нехватки не было. Педагог вышла в декрет во время учебного года.

«Информатику проводит учитель с высшим образованием, а не секретарь директора, как утверждают родители», — отметили в районо.

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