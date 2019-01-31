В Джалал-Абаде школьники занимаются физкультурой на улице и без учителя

В школе № 5 Джалал-Абада ученики на уроке физкультуры занимаются на улице без преподавателя. Об этом сообщила 24.kg родительница.

«Школьники занимаются на улице и при минусовой температуре. Родители обращались по этому поводу, но занятия продолжаются. В результате дети болеют, у сына, ученика 5-го класса, двухсторонняя пневмония», — сообщила она.

По ее словам, ученики во время уроков физкультуры предоставлены сами себе. «Ходила в школу сообщить, что сын болеет, увидела учеников, которые занимаются без преподавателя на площадке», — добавила она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.