Кыргызстанцы с инвалидностью до сих пор не получили пособия за январь

В 24.kg продолжают обращаться кыргызстанцы с ограниченными возможностями здоровья. Они жалуются, что до сих пор не получили пособия за январь.

«Нам до сих пор не выдали пособие, мне не на что купить лекарства. В соцпомощи разводят руками, говорят, что не знают, когда поступят деньги. А что делать нам?» — написал один из читателей.

«Что вы переживаете? Ваши деньги не пропадут, получите в феврале сразу за два месяца», — успокоили еще одного читателя в районном отделении соцзащиты.

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Ранее министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров сообщал: задержка с выплатами связана с тем, что Министерство финансов открыло финансирование с 15 января 2019 года. Тогда он говорил, что средства перечислены. Однако получатели пособий утверждают обратное.

«Жалобы поступают и в министерство, вчера провел совещание по этому вопросу. С начала года Минфин вводит новую программу в казначействе. В этой связи возникли проблемы с переводом средств. Первый транш пошел 16 января. Все платежи до вчерашнего дня мы направили в районы — 725 миллионов сомов. На местах есть проблемы, в семи районах не могут перечислить на банковские счета из-за этой новой программы», — сказал министр, но заверил, что до конца месяца пособия получат все.

В Министерстве финансов отметили, что финансирование открыли сегодня, 24 января. «Ежегодно финансирование в январе открывают с опозданием. Выплаты проводят из доходной части. Как только она сформируется, мы можем делать выплаты», — добавили в ведомстве.