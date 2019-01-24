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Кыргызстанцы хотят обсудить закон об ОСАГО, но связи с Жогорку Кенешем нет

Кыргызстанцы хотят обсудить закон об ОСАГО, но связи с Жогорку Кенешем нет. Об этом 24.kg рассказал читатель.

По его словам, на сайте Жогорку Кенеша указан только один номер, по которому можно оставить предложения и пожелания.

«Телефон для общественного обсуждения ЖК по ОСАГО не отвечает. Странно, не так ли? Как они принимают решения, если не слышат граждан Кыргызстана? Я за отсрочку ОСАГО на два года. При стоимости страховки в 1,6-2 тысячи сомов штраф за отсутствие ОСАГО в 3 тысячи сомов говорит о некомпетентности Госфиннадзора», — считает читатель.

24.kg пыталось дозвониться по указанному номеру 0312638578, но никто не ответил.

Напомним, депутаты предлагают отсрочить вступление в силу закона об обязательном страховании автогражданской ответственности на два года. Законопроект выставили на общественное обсуждение.

Инициаторами документа выступили депутаты Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров, Торобай Зулпукаров, Алтынбек Сулайманов и Абдумажит Юсуров. Они предлагают продлить вступление в силу закона об ОСАГО до 7 февраля 2021 года. 
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