Школьники Кыргызстана продолжают учиться без учебников

Как можно изучать школьные предметы без учебников, гадают родители кыргызстанских учеников. В школы до сих пор не поступили новые пособия по ряду предметов. В Facebook мама пятиклассницы пожаловалась на отсутствие учебника по математике. При этом детей заставляют учить новую программу.

«Полторы четверти дети занимались с одной книжки, распечатанной у учительницы. Они фотографировали задания, скидывали друг другу. Программа ужасная, отличается от привычной, которую мы изучали из года в год. Можно сказать, дети просто просидели полторы четверти», — написала родительница.

Классный руководитель скинула в группу сообщение, что учебники пришли, и предложила желающим приобрести их за 440 сомов.

«Почему МОиН, поменяв программу, не позаботилось об обеспечении пособиями для занятий школьников? А теперь принуждает как бы добровольно приобрести их? Книги по старой нормальной программе нам выдали, но они просто пылятся на полке. Больше похоже на чей-то незамысловатый бизнес-проект», — недоумевает женщина.

Ранее Министерство образования сообщало, что учебники отпечатаны и в настоящее время проходят таможенное оформление. Параллельно идет проверка учебников специалистами. Скачать учебники можно на сайте www.lib.kg.

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