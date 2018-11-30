18:03
USD 69.85
EUR 79.44
RUB 1.05
Агент 024

Школьники Кыргызстана продолжают учиться без учебников

Как можно изучать школьные предметы без учебников, гадают родители кыргызстанских учеников. В школы до сих пор не поступили новые пособия по ряду предметов. В Facebook мама пятиклассницы пожаловалась на отсутствие учебника по математике. При этом детей заставляют учить новую программу.

«Полторы четверти дети занимались с одной книжки, распечатанной у учительницы. Они фотографировали задания, скидывали друг другу. Программа ужасная, отличается от привычной, которую мы изучали из года в год. Можно сказать, дети просто просидели полторы четверти», — написала родительница.

Классный руководитель скинула в группу сообщение, что учебники пришли, и предложила желающим приобрести их за 440 сомов.

«Почему МОиН, поменяв программу, не позаботилось об обеспечении пособиями для занятий школьников? А теперь принуждает как бы добровольно приобрести их? Книги по старой нормальной программе нам выдали, но они просто пылятся на полке. Больше похоже на чей-то незамысловатый бизнес-проект», — недоумевает женщина.

Ранее Министерство образования сообщало, что учебники отпечатаны и в настоящее время проходят таможенное оформление. Параллельно идет проверка учебников специалистами. Скачать учебники можно на сайте www.lib.kg.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Вторая четверть. Минобразования продолжает покупать учебники
Вторая четверть. Новые учебники так и не поступили в школы
Четверть заканчивается, но не все учебники доставлены
Ошибки в учебниках для школьников. Депутаты берут ситуацию на контроль
Учебники с ошибками. Издательство переиздаст их после корректировки
Семь ошибок на одной странице. Такой учебник рекомендовали школьникам чиновники
Новые стандарты. Чем закончатся эксперименты в школьном образовании?
Арендную плату могут взимать только за новые учебники
Новые учебники получили не все. Минобразования обещает выдать до конца четверти
Министерство образования продолжает тиражировать учебники
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;. Дискотеки в&nbsp;Metro Pub больше не&nbsp;будет «Агент 024». Дискотеки в Metro Pub больше не будет
Видео детей, свободно владеющих кыргызским, набирает популярность в&nbsp;интернете Видео детей, свободно владеющих кыргызским, набирает популярность в интернете
Всего два врача. Дети ждут осмотра в&nbsp;приемном блоке инфекционной больницы часами Всего два врача. Дети ждут осмотра в приемном блоке инфекционной больницы часами
Пассажиры напуганы. Водитель автобуса &#8470;&nbsp;7&nbsp;за&nbsp;рулем говорил по&nbsp;телефону Пассажиры напуганы. Водитель автобуса № 7 за рулем говорил по телефону
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте
В&nbsp;Таиланд с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;О! В Таиланд с интернет-роумингом от О!
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней