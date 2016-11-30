НПО просят увеличить финансирование на борьбу с ВИЧ. Чиновники гарантий не дают

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией поэтапно сокращает финансирование в Кыргызстане, сообщили в ОО «Социум».

«Очевидно, что в случае отсутствия диагностики и лечения ВИЧ, прекращения профилактических программ мы можем получить неконтролируемый рост и эпидемию этой инфекции в Кыргызстане, что поставит под угрозу генофонд, жизнь и здоровье населения», – бьют тревогу в общественном объединении.

По словам эксперта UNAIDS Ларисы Башмаковой, сложно посчитать бюджет, который закладывает государство. По ее словам, это «многогранная проблема, которая решается очень многими министерствами и ведомствами». «На самом деле государство выделяет большие деньги: это и содержание службы СПИД, и вопросы тестирования, и оказания медицинской помощи. На все это уходят время и зарплата задействованных сотрудников, плюс содержание зданий, обеспечение безопасности службы крови, медицинских процедур», - сказала она.

«Деньги Глобального фонда покрывают значительную долю профилактических программ и программ лечения. На 2017 год деньги есть», - сказала Лариса Башмакова журналистам.

Председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Айбар Султангазиев заметил, что в 2015 году на сферу здравоохранения сократили 777 миллионов сомов. «На 2017 год сокращают 370 миллионов сомов. Хотя мы просили увеличить бюджет Минздрава на 1 миллиард сомов. На 2018-й и 2019-й годы правительство не заложило, кроме 20 миллионов сомов, ни одной копейки на увеличение финансирования системы ВИЧ. Такой объем выделяется с 2015 года», - сказал он.

«Нам нужно дополнительно сейчас 350 миллионов сомов на тот случай, если Глобальный фонд прекратит финансирование в 2018 году. Если не прекратит, мы предполагаем, что он оставит 50-60 процентов, то нам нужно будет примерно 150 миллионов сомов. Это на профилактические программы или же лекарства. Это острейший на сегодня вопрос», - подчеркнул Айбар Султангазиев.

Директор республиканского центра СПИД КР Улан Кадырбеков пояснил: «В настоящее время с учетом сокращения финансирования Глобальным фондом в рамках госпрограммы разрабатывается дорожная карта по постепенному переходу финансирования на госбюджет. Документ еще не утвержден. Он будет согласовываться с министерствами экономики и финансов, будут вноситься определенные корректировки».

«Поэтому прогнозировать ситуацию на перспективу очень сложно. Минздрав, как известно, не принимает ключевого решения по финансам. Если госпрограмма будет утверждена, то увеличение финансирования заложено», - заверил он.

По данным ОО «Социум», число ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане в последние 10 лет увеличилось в восемь раз: с 826 случаев в 2005 году до 6,7 тысячи в 2016-м.

По информации Минздрава, на 1 ноября 2016 года в стране официально зарегистрированы 6 тысяч 983 ВИЧ-инфицированных граждан.

Директор республиканского центра СПИД КР Улан Кадырбеков отмечает, что в обществе есть ажиотаж по поводу роста статистики. «Но это показатель не плохой, а, наоборот, хороший. Мы при меньшем количестве тестируемых выявляем больше инфицированных. Это показывает эффективность программ», - считает он.

«Не все высокие показатели – это плохо. Они будут расти, мы должны выявить всех, кто инфицирован, но не знает своего статуса. Кыргызстан наряду с другими странами взял на себя обязательство, что к 2020 году 90 процентов людей, живущих с ВИЧ, будут знать свой диагноз. Чтобы начать лечение, нужно прежде всего найти больных людей», - подчеркнул Улан Кадырбеков.

«Большей проблемой сегодня остается нарастание числа больных, которые не придерживаются антиретровирусной терапии. Что в последующем, возможно, грозит увеличением устойчивых форм заболевания», - резюмировал глава РЦ «СПИД».

«Сегодня ВИЧ – это не приговор для человека. Он может жить полноценной и долгой жизнью, не передавая инфекцию окружающим, создавать семью, стать родителем здоровых детей и никогда не испытать, что такое синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Но все это возможно только при условии раннего выявления и безотлагательного лечения. Именно поэтому медики, НПО, международные организации говорят о том, что проблема ВИЧ требует внимания государства и общества», - отмечают в ОО «Социум».