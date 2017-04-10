Дорогая дань памяти. Переименуют ли проспект Чуй в Бишкеке?

Если чиновникам нечем заняться, можно придумать новые названия улицам. И не важно, что у некоторых из них уже есть привычные для горожан наименования.

Мастера придумывать

В День апрельской революции мэрия внесла на рассмотрение Бишкекского городского кенеша пакет документов о переименовании улицы Шабдана баатыра в улицу 7 апреля и части проспекта Чуй — от улицы Курманджан датки до Ауэзова — в проспект Шабдана баатыра. Однако документы до сих пор не опубликованы на сайте БГК для общественного обсуждения.

Данный вопрос рассмотрела Комиссия по топонимике в связи с обращениями общественных объединений «Айкол Ала-Тоо » и «Мекен шейиттери».

ИА «24.kg» поинтересовалось у своих читателей, поддерживают ли они идею. Более 1,6 тысячи человек ответили на вопрос. 41 процент из них выступили за название безымянных улиц в жилмассивах. 54 процента считают, что для горожан проспект Чуй им и останется.

Лишь 3 процента поддержали инициативу: «Так мы всегда будем помнить об апрельских событиях». И одному проценту читателей все равно.

Еще больше отзывов против переименования появилось в социальных сетях. Горожане предложили эти же деньги направить на наведение чистоты и порядка, освещение улиц Бишкека, ремонт тротуаров, побелку фасадов домов. Или отдать в виде матпомощи женщинам, родившим тройняшек.

«На что способны, тем и занимаются — на переименования ума много не надо. Мы не успеваем привыкнуть к новому названию, как уже снова переименовывают. «Зачем название одной улицы перекидывать на другую? Ей богу, им заняться больше нечем. О Всевышний, пошли им логику!» — пишут пользователи соцсетей.

Из истории

Проспект Чуй — одна из главных магистралей столицы. Здесь находятся административные и культурные учреждения — «Белый дом», мэрия, Исторический музей, Национальная филармония и множество других зданий.

За десятки лет проспект сменил несколько названий. Изначально это была Купеческая улица, с 1924 года — Гражданская, с 1936-го — имени Сталина, с 1961-го — улица XXII-го партсъезда. В 1974 году улица названа именем Ленина, ей присвоили статус проспекта. А сейчас он назван в честь реки Чу.

Улица Шабдана баатыра — бывшая Алмаатинка. Многие горожане, кстати, до сих пор используют старое название улицы, так и не привыкнув к новому.

В каждом правиле есть исключения

В столице до 2018 года действует мораторий на переименование проспектов, аллей, площадей, городских парков, бульваров, улиц и переулков. Новые названия, по решению горкенеша, можно давать только безымянным объектам.

ИА «24.kg» спросило у лидеров фракций городского кенеша, намерены ли они поддержать предложение мэрии.

«Если честно, пока я не могу ничего сказать. В прошлом созыве, в 2013 году, мы ввели мораторий на переименование уже названных улиц. Единственное исключение мы делали по проспекту Мира, которому дали имя Чингиза Айтматова», — прокомментировал лидер СДПК в горкенеше Алмаз Кененбаев.

На уточняющий вопрос, не будет ли других исключений, нардеп ответил: «Ничего не могу сказать. Можно, я пока воздержусь?»

На вопрос, есть ли в бюджете лишние деньги на переименование улиц, Алмаз Кененбаев признал: «Практически нет. У нас бюджет дефицитный, социально ориентированный, и денег не хватает».

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Таалайбек Сариев узнал об инициативе муниципалитета из СМИ. «Во фракциях этот вопрос мы пока не обсуждали. И на наше рассмотрение вопрос пока не вносили. Поэтому ничего сказать не могу. Будем рассматривать вопрос, учитывая действующий мораторий».

Нужно для начала услышать мотивацию, обоснование, а потом делать выводы. В любом случае надо учитывать мораторий. И сколько можно, честно говоря, переименовывать? К примеру, бедную Советскую разделили на несколько частей, люди путаются в названиях. И каждое переименование стоит денег. Лидер «Республики — Ата Журта» в БГК Асылбек Кадралиев

Лидер фракции «Мекеним Кыргызстан» Улан Абдыкадыров признался, что вообще не в курсе инициативы. «Но в принципе я не против, если есть такая необходимость», — сказал нардеп. Однако ответить на вопрос, есть ли та самая необходимость, не смог.

Председатель БГК Канатбек Музуралиев и вовсе отказался комментировать предложение, отправив к своей пресс-службе .

Цена вопроса

Последний раз новая улица в Бишкеке — Жуная Мавлянова — появилась летом 2016 года. Имя народного писателя и заслуженного учителя Кыргызстана, участника Великой Отечественной войны дали безымянной улице, проходящей вдоль реки Аламедин от восточного Большого Чуйского канала до улицы Ахунбаева в микрорайонах «Кок-Жар» и «Улан».

Устанавливала аншлаги мэрия. Тогда сообщалось, что стоимость изготовления и установки одного аншлага варьируется от 835 до 1,2 тысячи сомов. Сколько средств потребуется сейчас, в муниципалитете не уточняют.

Впрочем, найти деньги на аншлаги — не самая сложная задача. Да и старые таблички еще кое-где встречаются. На проспекте Чуй, к примеру, можно встретить и старое название — Ленина.

Каждое переименование предполагает и другие расходы. К примеру, учреждениям и предприятиям придется менять документы, заказывать новые печати и штампы, обновлять вывески на входе. Понадобятся новые указатели и знаки на дорогах. Также придется переделывать карты и атласы, а жители новых улиц должны будут поменять паспорта с прописками, технические паспорта домов и квартир.

Кто за это все будет платить?