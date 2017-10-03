Оппонент Бабанова расценила его неучастие в дебатах как неуважение к женщине

Сегодня в прямом эфире «Биринчи радио» начался второй тур дебатов кандидатов на пост президента Кыргызстана.
По установленному ЦИК графику в эфире должны были встретиться Токтайым Уметалиева и Омурбек Бабанов. По словам ведущей, Омурбек Бабанов на дебаты не пришел.
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Она рассказала о сложностях получения пособий для малообеспеченных семей. Также, по мнению кандидата, необходимо поднимать пенсию планово, а не перед выборами, как делается сейчас.
Завтра в радиодебатах кандидат на пост президента Темир Сариев также может выступить в одиночестве. Его оппонент Камчыбек Ташиев уже снял свою кандидатуру с передвыборной гонки. Кстати, первый раз на дебаты в прямом эфире «Биринчи радио» Темир Сариев не пришел.