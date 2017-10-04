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Выборы

Арстанбек Абдылдаев: Кыргызы будут управлять всем миром

Я сделаю так, что кыргызы будут управлять миром. Об этом во время теледебатов сказал кандидат в президенты Кыргызской Республики Арстанбек Абдылдаев. 

По его словам, человечество придумало многое, включая юрту, современную технику, но оно должно в своем сознании подняться на уровень выше.

«Сейчас во Вселенную поступила программа, но законы, которые пишут политики, привели человечество только к горю, поэтому я подниму дух кыргызского народа, сделаю его узнаваемым в мире и приведу к тому, что кыргызы будут управлять миром», - сказал кандидат.

Напомним, в теледебатах участвуют кандидаты в президенты КР Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева и Арстанбек Абдылдаев. 

Выборы пройдут 15 октября. 
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