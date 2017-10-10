Темир Сариев: Наши дети должны быть счастливыми в Кыргызстане

Кандидат в президенты КР Темир Сариев на встрече с жителями Баткенской области обозначил необходимость создавать условия для молодого поколения кыргызстанцев.

«Люди просят меня лишь об одном: создать рабочие места, чтобы их родные и дети не уезжали на заработки, а оставались здесь. Я знаю, как это сделать, и это прописано в моей программе. Я построю заводы, которые обеспечат рабочими местами жителей всех регионов. Кроме того, нужно также помнить, что нам нужны реформы в образовательной системе, чтобы каждый школьник и студент знал, что его опыт и знания пригодятся ему в будущем и он найдет работу по своей профессии», — отметил Темир Сариев.

Жители Баткенской области поддержали программу Темира Сариева и поблагодарили за уже проведенные реформы в его бытность премьер-министром.

«Многие из нас зарабатывают фермерством, однако у нас не было возможности приобрести технику. Только после того как стало возможным приобретать ее в лизинг, нам стало легче работать. Беззалоговые кредиты для фермеров также позволили нам работать лучше», — признались местные жители.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 10.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.