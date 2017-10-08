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Темир Сариев: малый и средний бизнес ждет нашей поддержки

Темир Сариев отмечает весомый вклад трех основных составляющих нашей экономики – «Кумтор», Иссык-Куль и «Дордой» – в государственный бюджет, в решение социальных вопросов и развитие определенных регионов. Однако он считает, что ставку необходимо делать на реальный сектор с особым упором на развитие перерабатывающей отрасли в сельском хозяйстве, а также на развитие всех экспортоориентированных отраслей. Промышленность должна быть основой кыргызской экономики, считает кандидат.

«Не менее важной задачей я считаю развитие малого и среднего бизнеса, поддержку отечественного предпринимательства. Почти половина ВВП производится в секторе малого и среднего бизнеса. Но надо усиливать это направление, формировать благоприятные правовые и экономические условия», – пояснил кандидат.

В программе Темира Сариева большой акцент сделан на развитие экономики путем строительства логистических центров во всех регионах страны, для эффективного складирования и продажи сельхозпродукции, выдачи беззалоговых кредитов фермерам суммой 300 тысяч сомов, а также путем строительства и ввода в строй не менее 100 средних и крупных предприятий ежегодно.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 8.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.

 
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