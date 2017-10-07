Генпрокуратура проверила, принуждали врачей и учителей к агитации или нет

Генеральная прокуратура рассмотрела отдельные публикации, размещенные в интернет-ресурсах о нарушениях избирательного законодательства во время предвыборной агитации.

В частности, СМИ сообщали о привлечении учащихся школы в селе Чым-Коргон Кеминского района Чуйской области. «Встреча кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова с жителями района состоялась 29 сентября днем. На ней присутствовали и семь учеников 9 и 11 классов, которые, пропустив уроки, хотели посмотреть выступление эстрадных артистов самовольно, без разрешения преподавателей. Какого-либо принуждения учителей и учащихся к участию во встрече не было», - говорится в сообщении.

Не принуждали к агитации в поддержку Жээнбекова и учителей школ Сузакского района Джалал-Абадской области.

Не подтвердились также факты агитации в пользу определенного кандидата в бишкекских центрах семейной медицины №№11, 12 и 18, а также в Нацгоспитале.

Что касается порчи агитационного материала кандидата в президенты Омурбека Бабанова в Кара-Суйском районе Ошской области: ущерб составил 3,1 тысячи сомов. УВД района возбудило уголовное дело. Ведется следствие.