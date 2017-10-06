Я, Бакытбек Аширалиев, хорошо знающий Т.Сариева с молодости, твердо убежден и призываю всех кыргызстанцев голосовать за него!

Почему?

Потому что:

1. Он имеет многолетний политический опыт, мыслит по-государственному, не поддается эмоциям, уравновешенный политик. Четко и ясно изъясняет свою позицию как на государственном, так и на официальном языке.

2. Он истинный патриот своей страны. Будет и дальше достойно представлять страну на международной арене, решительно и твердо отстаивать интересы государства и народа Кыргызстана.

3. Он сильный, опытный экономист и финансист. Хорошо знает проблемы сельских тружеников, производственников и предпринимателей и знает пути их решения.

4. Он объективный, справедливый и в то же время строгий и требовательный к себе и подчиненным руководитель. Честность и принципиальность — это присущие ему качества.

5. Он из скромной сельской многодетной семьи. Хорошо знает социальные проблемы всех слоев населения страны.

6. Он прекрасный семьянин, заботливый и внимательный брат, надежный и верный друг и товарищ. Семейные и человеческие ценности для него не пустой звук.

Т.Сариев способен сохранить стабильность в стране, обеспечить верховенство законов, развитие экономики и благополучную жизнь народа!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 06.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.