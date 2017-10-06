14:32
+9
USD 68.58
EUR 80.75
RUB 1.19
Выборы

Сариев способен сохранить стабильность в стране, обеспечить верховенство законов

Я, Бакытбек Аширалиев, хорошо знающий Т.Сариева с молодости, твердо убежден и призываю всех кыргызстанцев голосовать за него!

Почему?

Потому что:
1. Он имеет многолетний политический опыт, мыслит по-государственному, не поддается эмоциям, уравновешенный политик. Четко и ясно изъясняет свою позицию как на государственном, так и на официальном языке.

2. Он истинный патриот своей страны. Будет и дальше достойно представлять страну на международной арене, решительно и твердо отстаивать интересы государства и народа Кыргызстана.

3. Он сильный, опытный экономист и финансист. Хорошо знает проблемы сельских тружеников, производственников и предпринимателей и знает пути их решения.

4. Он объективный, справедливый и в то же время строгий и требовательный к себе и подчиненным руководитель. Честность и принципиальность — это присущие ему качества.

5. Он из скромной сельской многодетной семьи. Хорошо знает социальные проблемы всех слоев населения страны.

6. Он прекрасный семьянин, заботливый и внимательный брат, надежный и верный друг и товарищ. Семейные и человеческие ценности для него не пустой звук.

Т.Сариев способен сохранить стабильность в стране, обеспечить верховенство законов, развитие экономики и благополучную жизнь народа!

 

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 06.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.

 
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Бакыт Торобаев снял кандидатуру с президентских гонок в пользу Омурбека Бабанова
Темир Сариев дал интервью журналистам Forbes
Талант Нарбаев: Дебаты 5 октября показали совсем другой уровень кандидатов
Темир Сариев: У нас будет единый и дружный народ
Пользователи соцсетей назвали Темира Сариева опытным государственником
Омурбек Бабанов: Невоспетым героям — учителям!
Во время дебатов на ОТРК Темир Сариев сделает ряд важных заявлений
Мелис Мураталиев: Большой вклад в развитие Кыргызстана внес Темир Сариев
Темир Сариев: В кабинке вы останетесь один на один с собой и своей совестью
Темир Сариев: Я веду честную предвыборную гонку и никого не поливаю грязью
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Бизнес
Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно! Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно!
Мобильный оператор&nbsp;О! вводит новые номерные диапазоны на&nbsp;цифру &laquo;5&raquo; Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»
Получи уникальный номер от&nbsp;MegaCom, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Получи уникальный номер от MegaCom, не выходя из дома!
&laquo;Элдик 120&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; выгодный тариф для всех! «Элдик 120» от MegaCom — выгодный тариф для всех!