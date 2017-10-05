Темир Сариев: В кабинке вы останетесь один на один с собой и своей совестью

Темир Сариев выступает за честные выборы и призывает кыргызстанцев делать выбор по совести.

«Я никогда не опущусь до того, чтобы покупать голоса. Но я знаю, что многие намерены прибегнуть к этому, и собираются платить по 1000 и более сомов за один голос. Если кандидат выиграет таким путем, то, будьте уверены, в будущем он эти деньги возместит из ваших же карманов», — сказал Сариев.

Кандидат призвал кыргызстанцев не продаваться ради построения прогрессивного и развитого государства.

«Сегодня вы, может, и продадите свой голос за 1000 сомов, но если разделить эту сумму на 6 лет президентства, то получится по 45 тыйынов каждый день. Разве ваш голос стоит этого? Я создам рабочие места для всех, и вы будете получать минимум по 15-20 тысяч сомов каждый месяц. Поэтому не ведитесь на эти подачки, прислушайтесь к сердцу и сделайте выбор, который считаете правильным. В избирательной кабинке вы остаетесь один на один с собой и своей совестью, прислушайтесь к ней», — призвал Темир Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 05.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.