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Выборы

Темир Сариев: Я веду честную предвыборную гонку и никого не поливаю грязью

Темир Сариев, выступая перед жителями Иссык-Кульской области, призвал кыргызстанцев не верить провокационной информации о кандидатах.

«Сейчас идет очень сильная предвыборная борьба. То и дело появляется компромат то на одного кандидата, то на другого. Почитаешь эту информацию — и волосы дыбом встают. Я веду честную предвыборную гонку, никого не поливаю грязью и считаю, никто не должен этого делать», — сказал Темир Сариев.

Сариев подчеркнул, что кандидатов нужно оценивать по поступкам и выполненным обещаниям.

«Оппоненты постоянно задевают мать одного из кандидатов. Это недопустимо, потому что мать — это святое. Испокон веков у кыргызов национальность определялась по отцовской линии», — отметил Сариев. — «Черный пиар применяется и в отношении меня и других кандидатов тоже, я призываю вас не вестись на это. Мы не должны использовать слова, порочащие личность кого-либо из кандидатов, мы должны делать выводы, учитывая выполненные обещания и поступки».

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 05.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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