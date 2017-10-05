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Сооронбай Жээнбеков: Я заставлю коррупционеров вернуть миллиарды в казну

«Я знаю пофамильно коррупционеров в нашей стране. С них и начну борьбу с коррупцией», — заявил кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков во время дебатов на ОТРК в среду, 4 октября, отвечая на вопрос другого кандидата в президенты — Омурбека Бабанова — о том, что Кыргызстан погряз в коррупции, а Сооронбай Жээнбеков об этом не говорит ни слова.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в бытность его премьер-министром в стране был рост показателей во всех сферах.

Как известно, в этот период прошлого года объем экспорта упал на 17 процентов. А только за 7 месяцев нынешнего этот показатель вырос на 30 процентов! В апреле 2016 года, когда он только приступил к обязанностям премьер-министра, объем ВВП был снижен на 4,9 процента, а промышленности — на 26 процентов. И только за 6 месяцев 2017 года ВВП увеличился на 6,4 процента, а промышленность — на 31,6 процента.

Борьба должна быть честной. Я не хотел этого говорить, но у меня к Бабанову есть 25 вопросов, их задам позже. Я в политике с 1995 года, хорошо знаю, кто у нас в Кыргызстане коррупционер, кто на себя, а кто на страну работал. Я чист перед Богом, смогу бороться с коррупцией

Сооронбай Жээнбеков
«Почему я с уверенностью говорю, что пополню бюджет и увеличу зарплату учителям? Потому что я хорошо знаю, кто как разбогател, кто служил государству, а кто обворовывал страну. Если я стану президентом, все эти миллиарды заставлю вернуть в казну и за счет этих денег увеличу зарплату учителям и другим бюджетникам. Для меня богатство и власть ничто. Власть для меня — это служение народу. Я государство ставлю превыше своей семьи. За мной ничего не могут найти, потому что я чист», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 05.10.2017 г.
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