Генпрокуратура не будет возбуждать уголовное дело по жалобе Адиля Турдукулова

Генеральная прокуратура не будет возбуждать уголовное дело по жалобе Адиля Турдукулова. Об этом ИА «24.kg» сообщил сам представитель Комитета по защите свободы слова.

По его словам, он требовал привлечь к уголовной ответственности вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева за незаконную агитацию в пользу Сооронбая Жээнбекова. Однако в главном надзорном органе страны ему пояснили, что ЦИК уже рассмотрел этот инцидент и решение принято, ГП вмешиваться не будет.

Турдукулов считает ответ Генпрокуратуры незаконным. По его мнению, это грубое нарушение закона, и соответствующие органы должны вмешаться. А Зилалиева следует отправить в отставку.

Выборы президента пройдут 15 октября.