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Выборы

Криминал борется за избирателя. В правительстве рассказали, кто его использует

Вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров опровергает, что власти используют представителей криминала в предвыборной кампании. Об этом он заявил журналистам радио «Азаттык».

«Последние события показали, кто именно использует криминалитет», — отметил он.

События последних дней показали это. Народу, думаю, стало понятно, кто пытается использовать криминальные круги в политике. И наше общество даст этому свою оценку.

Темир Джумакадыров

Вице-премьер напомнил, что сейчас ведется следствие. Он расчитывает, что в суде тоже будет дана правильная оценка и вынесено соответствующее решение.

По мнению Темира Джумакадырова, по сравнению с периодом до 2010 года и ранее сейчас работа правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью дает хорошие результаты.

«К сожалению, некоторые наши политики пытаются привлекать представителей ОПГ, и стало понятно, что используют их в каких-то своих целях. Несмотря на это, борьба с организованной преступностью сейчас ведется на должном уровне», — отметил чиновник.

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Серьезное обвинение. Канатбека Исаева подозревают в попытке захвата власти
30 сентября 2017 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева.

Депутату от фракции «Кыргызстан» инкриминируют признаки преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) УК КР. Вчера Первомайский районный суд Бишкека дал санкцию на его арест. Под стражей Канатбек Исаев будет находится все время следствия — до 30 ноября.
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