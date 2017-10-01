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Выборы

Возмутились и собрались. В Таласе сторонники Омурбека Бабанова вышли на митинг

В городе Таласе сегодня на митинг вышли сторонники кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Информацию подтвердили в областном муниципалитете.

По предварительным данным, на стихийную акцию вышли около 500 человек. В УВД Таласской области отмечают, что митингующих меньше.

Люди требуют проведения чистых выборов. В руках участников митинга плакаты «Власть не должна препятствовать выборы народу!», «Административный ресурс — инструмент немощной власти».

На акции выступил депутат парламента от фракции «Республика — Ата Журт» Кенжебек Бокоев. Другие выступающие потребовали прекратить провокации и очернять их земляка.
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