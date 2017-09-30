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Выборы

В Оше уволили кочегара за нежелание голосовать за определенного кандидата

В Ошской области уволили с работы кочегара за отказ голосовать за определенного кандидата в президенты Кыргызстана. Об этом на акции «За честные выборы» рассказал экс-омбудсмен Бактыбек Аманбаев.

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По его словам, он объездил южный регион и слышал от многих жителей, что очень часто происходит давление на избирателей. «Один аксакал в селе Озгур возле Оша сказал мне, что за отказ проголосовать за одного из кандидатов он был уволен с работы кочегара в школе», — рассказал бывший уполномоченный по правам человека в КР.

Напомним, сегодня в Ботаническом саду имени Э.Гареева в Бишкеке проходит акция «За честные выборы».
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