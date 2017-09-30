Мавлян Аскарбеков: Мы 25 лет ждем честных выборов

«Мы 25 лет ждем честных выборов», — сказал ИА «24.kg» гражданский активист Мавлян Аскарбеков во время акции «За честные выборы», которая проходит сегодня в Бишкеке на пересечении улиц Шабдана Баатыра и Ахунбаева.

По его словам, участники акции не агитируют граждан за какого-либо кандидата в президенты. «Основная идея акции — провести предстоящие выборы честно», — сказал активист.

Он отметил, что с началом предвыборной агитации общество в очередной раз столкнулось с применением административного ресурса, подкупом избирателей и угрозами.

«Мы обращаемся ко всем кандидатам на пост президента и властям с призывом провести честные выборы. От них зависит наше будущее», — сказал он.

На акции, по словам организаторов, уже присутствует около тысячи человек. За правопорядком следят сотрудники правоохранительных органов. Среди участников депутат Болот Шер, а также Нарын Айып, Жанар Акаев, Эдиль Байсалов и другие.