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Выборы

ЦИК загружен: опять пожаловались на Жээнбекова и статью в «ВБ» против Бабанова

В ЦИК поступили очередные жалобы как на кандидатов в президенты, так и от них самих.

Житель Новопокровки Темирлан Солтобаев считает, что агитационные буклеты претендента на президентский пост от СДПК Сооронбая Жээнбекова изданы с нарушением: в них нет выходных данных и реквизитов компании, которая выполнила заказ, не указан и тираж.

Темирлан Солтобаев обращает внимание членов Центризбиркома и на то, что в буклете размещена фотография Сооронбая Жээнбекова и нынешнего премьер-министра Сапара Исакова. Однако из-за отсутствия выходных данных заявителю остается непонятным, был ли Сапар Исаков на должности главы правительства. Если да, то штаб кандидата грубо нарушил закон о выборах, когда действующие чиновники не имеют права агитировать за претендентов на пост главы государства.

Темирлан Солтобаев просит ЦИК поднять эти вопросы на своем заседании.

Еще одна жалоба поступила в ЦИК от уполномоченного представителя другого кандидата на президентский пост — Омурбека Бабанова. Эрик Ирискулбеков пожаловался на очередную публикацию в газете «Вечерний Бишкек». Он назвал ее частью огульной провокационной кампании против Бабанова и требует снять публикацию с сайта «ВБ», а также лишить издание аккредитации в ЦИК.
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