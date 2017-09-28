Выборы-2017. Никто не пишет заявлений о подкупе избирателей

Никто не пишет заявлений о подкупе избирателей, заявили представители правительства на заседании парламента.

Вопрос о подкупе поднял депутат Мурадыл Мадеминов.

«Вы подняли действительно актуальную проблему. Подкуп голосов является большим негативом среди наших демократических достижений. Мы должны провести прозрачные выборы. Если будут такие факты, мы все их проверим», — пообещал вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова добавила, что проводится информационная кампания. «Мы обращаемся к населению: честные выборы зависят от каждого из нас. А проверка о подкупе проводится только на основании заявлений», — отметила она.

В городе Оше накануне зафиксировали первый факт подкупа голосов избирателей. Возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч сомов либо до 5 лет лишения свободы.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.