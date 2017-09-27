Азамат Темирканов: Я верю, что Темир Сариев будет хорошим президентом

Лидер объединения студентов, обучающихся за рубежом, Азамат Темирканов поддержал кандидатуру Темира Сариева.

«Сариев — очень опытный политик, который знает, что надо делать и как это сделать для того, чтобы вывести нашу страну на новый этап развития. У нас есть огромный потенциал, которые не используется в полной мере, и Темир Сариев — тот человек, который способен сделать это. Мы поддержим Сариева и призываем всех граждан Кыргызстана голосовать за достойного кандидата», — отметил он.

«Не идите на поводу у обманщиков и олигархов. Не продавайте судьбу будущего нашей страны», — обратился Темирканов к молодежи.