Азамат Темирканов: Я верю, что Темир Сариев будет хорошим президентом

Лидер объединения студентов, обучающихся за рубежом, Азамат Темирканов поддержал кандидатуру Темира Сариева.
«Сариев — очень опытный политик, который знает, что надо делать и как это сделать для того, чтобы вывести нашу страну на новый этап развития. У нас есть огромный потенциал, которые не используется в полной мере, и Темир Сариев — тот человек, который способен сделать это. Мы поддержим Сариева и призываем всех граждан Кыргызстана голосовать за достойного кандидата», — отметил он.
«Не идите на поводу у обманщиков и олигархов. Не продавайте судьбу будущего нашей страны», — обратился Темирканов к молодежи.
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 27.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.